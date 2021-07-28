Порт Янпу на Хайнане к 2025 году создаст холодильный комплекс объемом 3,5 млн куб. м

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Экономическая зона в районе порта Янпу на северо-западе острова Хайнань планирует к 2025 году построить крупный комплекс холодильных установок объемом 3,5 млн куб. м для хранения импортной продукции. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнило издание, проект будет осуществлен в соответствии с региональным планом развития сферы услуг по транспортировке и хранению охлажденной и замороженной пищевой продукции на 14-ю пятилетку (2021-2025), который пока находится на стадии согласования. Главная задача данной программы — создать развитую инфраструктуру, способную удовлетворить потребности компаний, участвующих в глобальной цепочке поставок продовольственных товаров.

В соответствии с прорабатываемым документом, к 2025 году в провинции должна быть сформирована надежная индустриальная площадка для масштабной переработки полуфабрикатов. Среди требований к местным предприятиям — цифровизация производства и внедрение умных технологий. Ожидается, что уже в ближайшие несколько лет Хайнань станет играть ключевую роль в торговле замороженными продуктами в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии.

Согласно планам китайского правительства, в ближайшие пять лет на территории Хайнаня должно быть создано несколько больших холодильных комплексов для складирования продовольствия общим объемом 8,5 млн куб. м.

Объект в Янпу будет играть ключевую роль, поскольку это основной глубоководный порт острова, оборудованный по последним требованиям современной логистики и полностью подходящий для швартовки сверхкрупных контейнеровозов.

Предполагается, что к 2035 году Хайнань наладит активные партнерские торгово-экономические связи практически со всеми странами и станет одним из важных глобальных кластеров по переработке и транспортировке высококачественной пищевой и прочей продукции.

Зона экономического развития "Янпу" находится на территории ключевого промышленного комплекса провинции. Власти КНР планируют превратить эту индустриальную площадку с особым таможенным режимом и современным морским портом в стратегически важный промышленный и транспортно-логистический узел, где будут создаваться популярные бренды широкого перечня продукции. Через него в Китай будут проходить основные торговые маршруты из Европы, Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии.