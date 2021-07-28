В Карелии почти 70 млн рублей направят на развитие сельских пожарных частей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в среду одобрили во втором и окончательном чтении изменения в республиканский бюджет, предусматривающие 68 млн рублей на покупку 10 современных автомобилей для сельских пожарных частей. Об этом журналистам сообщила зампредседателя регионального парламента Ольга Шмаеник.

"Депутаты одобрили выделение дополнительно 68 млн рублей на приобретение 10 новых современных автомобилей для наших сельских пожарных частей", - сказала она.

Проблема финансирования республиканских пожарных частей в районах и небольших населенных пунктах не первый раз обсуждается депутатами. В 2019 сотрудники противопожарных служб, находящиеся в подчинении у региональных властей, пожаловались на старую технику и низкие зарплаты по сравнению с сотрудниками МЧС, а также проблемы с обмундированием. Тогда депутаты рекомендовали разработать дорожную карту поэтапного увеличения уровня оплаты труда пожарных, а также принять меры для лучшего технического обеспечения пожарной службы.

"Мы не первый год вносим подобные изменения, и предыдущие годы выделяли средства на обновление материально-технической базы пожарных частей. Автомобили будут куплены самые современные, с самым лучшим оборудованием. Это безусловно усилит работу наших пожарных частей", - отметила Шмаеник.

Местные бюджеты

Вице-спикер парламента также подняла вопрос о компенсациях местным бюджетам, которые сейчас направляют средства на борьбу с лесными пожарами в республике. По ее словам, в поселках кормят пожарных, выделяют средства на топливо. "Бюджеты муниципальных образований у нас не профицитные - они очень дефицитные. Отвлечение этих средств на ЧС - это значит, что не будут отремонтированы дороги, школы, детские сады и так далее", - отметила депутат.

Глава Минприроды Карелии Андрей Карпилович отметил, что сейчас ведомство собирает информацию о расходах от органов местного самоуправления, а также от арендаторов, силы которых тоже брошены на тушение пожаров, чтобы компенсировать их из средств по линии Рослесхоза.

В Карелии до 1 августа введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться сейчас от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи. По последним данным, на территории республики действуют 27 очагов на площади 15 382 га.