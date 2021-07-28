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Реальные зарплаты россиян в мае выросли на 3,3% в годовом выражении

При этом, по данным Росстата, они сократились на 1,7% по сравнению с апрелем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в мае 2021 года выросли на 3,3% по сравнению с апрелем прошлого года и сократились на 1,7% по сравнению с апрелем этого года, следует из данных Росстата.

За январь-май 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56,171 тыс. рублей (+9,5% в годовом выражении). За январь-май номинальные зарплаты выросли на 8,8% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь-апрель 2021 года выросли на 2,9%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%.

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