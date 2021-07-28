Оборот розничной торговли в России вырос в июне на 10,9%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в июне 2021 года вырос на 10,9% в годовом выражении, а в I полугодии - на 10,2%, следует из данных Росстата.

По сравнению с маем показатель вырос на 0,6%.

В июне 2020 года оборот розничной торговли в РФ упал на 6,1% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года - на 5,4%.

В мае 2021 года на фоне низкой базы прошлого года оборот розничной торговли вырос на 27,2%. За январь - май 2021 года оборот розничной торговли составил 14,095 трлн рублей.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2021 года ожидается рост оборота розничной торговли на 5,1%, в 2022 года - на 2,9%. Всего, по данным Росстата, за 2020 год показатель упал на 3,2%.