Производство молока в России в первом полугодии выросло на 0,3%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Производство молока в России в первом полугодии 2021 года выросло на 0,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 15,8 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, в июне 2021 года производство молока снизилось на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 3,3 млн т.

Производство скот и птица на убой (в живом весе) в РФ за первое полугодие 2021 года снизилось на 0,4%, до 7,1 млн т, в июне производство выросло на 0,1%, до 1,2 млн т.

Производство яиц в России в первом полугодии 2021 года снизилось на 0,8% и составило 22,3 млрд шт. В июне этот показатель вырос на 0,5% и составил 4,1 млрд шт.

Объем сельхозпроизводства

Объем сельхозпроизводства в России в январе - июне 2021 года вырос на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 трлн 897,1 млрд руб.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 400,8 млрд руб. (+0,1%), в I полугодии 2021 года - 1 трлн 897,1 млрд рублей (+0,2%)", - отмечается в материалах Росстата.

Как сообщили в ведомстве, на конец июня 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 млн голов (на 1,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 1,3% меньше), свиней - 27,3 млн (на 1,6% больше), овец и коз - 23,5 млн голов (на 5,4% меньше), птицы - 564,1 млн голов (на 0,1% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,4% поголовья крупного рогатого скота, 9,5% свиней, 45,9% овец и коз (на конец июня 2020 года - соответственно 41%, 10,3%, 45,0%).

В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,3%, коров - на 1%, овец и коз - на 15,6%, поголовье свиней выросло на 2,8%, птицы - на 0,7%.

Оборот общепита

Оборот рынка общественного питания России в I полугодии 2021 года вырос на 30,8% и составил 853 млрд руб.

Оборот общественного питания в июне 2021 года составил 149,8 млрд руб., или 173,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

Рынок общепита в РФ впервые с начала пандемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое. Оборот рынка общепита в РФ в мае вырос в 2,2 раза - до 150,4 млрд руб.

Грузооборот автотранспорта

Грузооборот автомобильного транспорта в первом полугодии 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 130,9 млрд тонно-километров.

В июне этого года грузооборот автотранспорта увеличился на 1,9% в годовом выражении - до 22,4 млрд тонно-километров и на 3,3% превысил показатели мая 2021 года.

Грузовые перевозки автомобильным транспортом в РФ в январе - июне снизились на 1,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В июне этого года автотранспортом было перевезено 462,7 млн тонн грузов, что на 2,7% выше, чем в июне 2020 года.

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в первом полугодии 2021 года вырос на 16,1% в годовом выражении - до 43,4 млрд пассажиро-километров. В июне этого года автобусами было перевезено 7,5 млрд пассажиров (+44,6 к июню 2020 года).