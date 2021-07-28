Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей - налогов и сборов, процентов по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в II квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем рост к I кварталу 2021 года составил 14,6%. За первое полугодие 2021 года показатель вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Реальные денежные доходы, по данным Росстата, выросли во II квартале на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 13,8% по сравнению с I кварталом 2021 года. За первое полугодие показатель вырос на 2,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Денежные доходы в среднем на душу населения составили в II квартале 37 866 тыс. рублей, что больше на 14,6%, чем в II квартале 2020 года и на 16,1% больше, чем в I квартале 2021 года.

По данным ведомства, в структуре денежных доходов населения во II квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности.

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения вырастут в 2021 году на 3%.