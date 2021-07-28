Эксперты: облигации ВЭБа могут быть альтернативой банковским валютным депозитам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Институциональные и розничные инвесторы рассматривают валютные облигации ВЭБа в качестве доходного способа размещения средств и как альтернативу банковским валютным депозитам. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Облигации ВЭБа традиционно привлекают внимание широкого круга покупателей. Институциональные и розничные инвесторы рассматривают валютные облигации ВЭБа в качестве доходного способа размещения средств и как альтернативу банковским валютным депозитам", - сообщил директор дирекции финансовых рынков Промсвязьбанка Никита Башков.

Накануне стало известно, что Госкорпорация ВЭБ.РФ разместила пятилетние биржевые бонды объемом $500 млн по ставке купона 3,38-3,58% годовых. Как рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ, общий спрос российских инвесторов превысил $650 млн, что позволило зафиксировать объем выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,41% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 29 июля 2021 года.

Повышенный спрос на облигации

По словам Башкова, в Промсвязьбанке отметили повышенный спрос на выпущенные облигации со стороны инвесторов. "В ходе сбора книги заявок диапазон по ставке купона неоднократно сужался, и книга закрылась по нижней границе объявленного диапазона. Высокий спрос позволил эмитенту также увеличить первоначально заявленный объем выпуска", - сказал эксперт.

Существенный интерес со стороны инвесторов к сделке отметил и начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин. По его словам, "высокое кредитное качество и безупречная публичная история делают облигации ВЭБа одними из наиболее востребованных инвесторами инструментов рынка долгового капитала".

В Банке "Зенит" также положительно оценили выпуск. По мнению руководителя аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка Георгия Окромчедлишвили, выпущенные бумаги интересны, в первую очередь, инвестору, который ищет высокую валютную доходность при относительно разумном уровне риска. Эксперт отметил, что доходность выше 3% годовых в долларах сейчас на рынке встречается не часто даже в длинных выпусках.

"Все инвесторы понимают, что речь идет о квази-суверенном долге и поэтому его риск не должен сильно превышать риск суверенных еврооблигаций. Спрэд по доходности к госдолгу в долларах заманчив - 170 б. п.", - сказал Окромчедлишвили.

Кому будут интересны облигации

Как отметил трейдер по облигациям "Фридом финанс" Александр Жуляев, выпуск имеет привлекательные срок и доходность не только для банков, но и для физических лиц, которые могут рассматривать его как альтернативу долгосрочному депозиту в иностранной валюте. "Данный бонд должен получить высокие рейтинги, достаточные для покупки неквалифицированными инвесторами", - считает Жуляев.

В то же время исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов отметил, что биржевые квазивалютные облигации пока являются экзотикой на российском рынке и интересны в первую очередь институциональным инвесторам, которые умеют работать с риском валютной переоценки. "С точки зрения рейтингов, данные облигации подходят для приобретения физическими лицами, не квалифицированными инвесторами, без дополнительного тестирования", - считает эксперт.

Российские облигации в иностранной валюте являются привлекательным инструментом инвестирования средств как для розничных, так и для институциональных инвесторов, указывает начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков. "Во-первых, возобновление укрепления доллара (индекс DXY +3,1% за период с 01.06.2021 по 26.07.2021 года) и мягкая монетарная политика ФРС способствуют росту спроса российских инвесторов на инструменты в долларах США. Во-вторых, ставки по российским облигациям в иностранной валюте более привлекательны по сравнению с депозитами.

Например, по облигациям ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В ставка купона составила 3,38%, тогда как средняя ставка по вкладам в долларах США сроком свыше 3 лет для физлиц составляет 0,88% (по данным Банка России за последний доступный период). При этом уровень риска - квазисуверенный (в случае с ВЭБ.РФ). В-третьих, по сравнению с еврооблигациями российские облигации в иностранной валюте позволяют инвестировать средства с небольшими лотами (от 1 тыс. долларов или евро), что особенно актуально для розничных инвесторов", - сказал Юрий Новиков.

Как отметил старший банкир - член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский, для российских розничных инвесторов, как принявших участие в первичном размещении, так и предпочитающих приобретать бумаги на вторичном рынке, облигации ВЭБ.РФ данного типа являются привлекательной и надежной альтернативой банковским депозитам. "Как эмитент, регулярно выходящий на рынок, мы заинтересованы в развитии вторичного сегмента рынка данного инструмента, что в перспективе будет способствовать сокращению спреда к суверенному бенчмарку", - цитирует Вышковского пресс-служба ВЭБ.РФ.