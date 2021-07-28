Пассажирские авиаперевозки упали в июне 2021 года на 60,1% по сравнению с июнем 2019 года

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем мировых пассажирских авиаперевозок снизился в июне на 60,1% по сравнению с июнем 2019 года. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По ее данным, спрос на международные пассажирские авиаперевозки в июне 2021 года снизились на 80,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Спрос на внутренние пассажирские авиаперевозки в июне 2021 года сократился на 22,4% по сравнению с июнем 2019 года.

"Ситуация с международными поездками далека от нормы. Июнь должен был стать началом пикового сезона, но авиакомпании выполнили только 20% рейсов от уровня 2019 года", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора IATA Вилли Уолша. По его мнению, в сфере авиаперевозок до сих пор царит кризис и восстановления отрасли пока не наблюдается.

Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании России в июне увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза, до 10,89 млн человек по сравнению с июнем прошлого года. При этом авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки в четыре раза, до 2,11 млн пассажиров, S7 - в 2,3 раза, до 1,6 млн пассажиров, "Победа" - в 3,1 раза, до 1,4 млн пассажиров, "Россия" - в 5,3 раза, до 1,1 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - в 5,7 раза, до 975 тыс.