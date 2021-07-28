Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов, покупки преобладали сегодня в ходе торгов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,32%, до 3 782,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,36%, до 1 616,34 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:46 мск снизился на 0,03%, до 73,70 руб., евро - на 0,1%, до 87,05 руб.

"Одним из позитивных факторов стала стабилизация на китайских биржах, ключевые индексы Поднебесной стабилизировались после двухдневного пике, вызванного сообщениями об усилении регулирования отдельных секторов экономики КНР", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть удерживаются в диапазоне $73-74 за баррель, несмотря на риски пандемии и осторожность в преддверии заседания ФРС. Нефть получила поддержку со стороны данных API и EIA, указавших на сокращение запасов нефти в США на минувшей неделе, добавил эксперт.

При этом в США, по информации S&P, отчеты опубликовали 19% американских компаний. "Из них 83% превзошли рыночный консенсус - прогноз чистой прибыли. Информация традиционно для июля находит отражение в позитивной динамике бумаг", - также рассказал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок акций

Акции "Яндекса" (+0,92%) выглядят лучше рынка после повышения компанией прогноза по выручке в этом году до 330-340 млрд руб. "Яндексу" удается активно развивать новые направления и расширять свое присутствие на рынке такси. Однако, этот рост происходит фактически за счет отрицательной рентабельности и в условиях ускорения инфляции данная проблема для бизнеса компании будет, как представляется, усиливаться", - считает Александр Осин.

Акции ВТБ (+3,43%) растут под влиянием позитивных ожиданий в отношении квартальной отчетности компании. "Консенсус-прогноз чистой прибыли составляет 75 млрд руб.

Однако, менеджмент банка ранее обнародовал итоговый прогноз чистой прибыли ВТБ за 2021 г. на уровне в 250-270 млрд руб. Эти показатели уже заложены в текущие оценки справедливой стоимости банка и лишь значительное, на 15%-20%, превышение квартального консенсуса может привести к пересмотру стоимости бумаг компании", - полагает Осин.

Прогноз на 29 июля

В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. "Риторика регулятора может стать жестче, однако базовых изменений не ожидается ни по ставке, ни по параметрам выкупа активов. Инвесторы оценят медианный прогноз FOMC по ставке и макроэкономическим показателям", - рассказал Александр Бахтин.

Также 29 июля существенными для настроений могут оказаться сведения по безработице и потребительским ценам в Германии в июле, в США будут раскрыты оценки ВВП за второй квартал и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за июнь. В рамках сезона корпоративных отчетностей в США свои результаты представят Mastercard, Amazon, Merck&Co, T-Mobile и другие.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3690-3800 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73,2-74,5 руб. По оценкам "Фридом финанс", в четверг преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 745 - 3 835 пунктов, 73,45-73,85 руб. и 86,85-87,35 руб. соответственно.