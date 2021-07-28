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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Комитет по операциям на открытом рынке считает целесообразным поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости
Здание Федеральной резервной системы (ФРС) США AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Здание Федеральной резервной системы (ФРС) США
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ТАСС, 28 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

В ФРС отметили, что, благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке, показатели экономической активности и занятости продолжили укрепляться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, также наблюдается улучшение, но они не восстановились полностью. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами.

Американский регулятор намерен продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно.

"В декабре прошлого года Комитет [по операциям на открытом рынке] указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг <...> до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в максимальной занятости и инфляции. С тех пор экономика достигла прогресса в достижении этих целей, и комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия", - добавили там.

Следующее заседание ФРС состоится 22 сентября и будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов регулятора.

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