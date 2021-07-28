В полпредстве заявили о ежегодном росте ВРП Крыма и Севастополя после вхождения в ЮФО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Показатели валового регионального продукта Республики Крым и города Севастополя после вхождения в 2016 году в состав Южного федерального округа (ЮФО) ежегодно растут. Об этом в среду заявил ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

Созданный в 2014 году Крымский федеральный округ 28 июля 2016 года указом президента России был ликвидирован, а входящие ранее в него субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь - включены в состав Южного федерального округа.

"Крыму и Севастополю приходится проходить с утроенным темпом те пути, на которые другие регионы тратили годы, а иногда и десятилетия, чтобы поскорее интегрироваться. С 2016 года валовой региональный продукт по Республике Крым каждый год растет: если в 2015 году он был почти 266 млрд рублей, в 2016 году - уже более 362 млрд рублей, в 2017 году - 385 млрд рублей, в 2018 году - 437,5 млрд рублей, в 2019 году - 469 млрд рублей. Данные по 2020 году не даны, официальная статистика будет только через год, но понятно, что в 2020 году мы жили в условиях коронавирусной инфекции, естественно, это нанесло серьезный ущерб экономике", - пояснил Степанов, добавив, что рост ВРП отмечается и в Севастополе.

По его словам, необходимость существования такой отдельной структуры, как аппарат полномочного представителя КФО, отпала в том числе после запуска новых инструментов развития, прежде всего федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". Включение в состав ЮФО позволило в четыре раза сократить штат сотрудников, обеспечивающих полномочия президента на территории Крымского полуострова.

Европейское качество

Степанов отметил, что регионы объединены в округ по принципу сходства социально-экономических и природно-климатических условий. "Включение Крыма и города Севастополя в ЮФО восстановило историческую справедливость, потому что это тоже южные регионы, как Краснодарский край и Ростовская область, это регионы, которые граничат с черноморско-азовским бассейном. Это позволило обмениваться опытом, решать общие задачи", - считает Степанов.

Вопросы транспортной безопасности и логистики полуострова напрямую связаны с Краснодарским краем, поскольку по его территории теперь проходят основные автомобильные и железнодорожные подходы к Крымскому мосту, добавил собеседник агентства.

"Пять лет назад, когда я сюда приехал, практически ни одной дороги не было нормальной. Был небольшой участок от села Перевального до Ангарского перевала, который был сделан еще в украинские времена под контролем Европейского банка реконструкции и развития, и все. Сейчас у нас есть трасса "Таврида", которая по качеству полотна не уступает лучшим автомагистралям Европы, многие региональные и межрегиональные дороги приведены в порядок", - отметил Степанов.

Решение проблем

Вместе с тем, по словам Степанова, остаются актуальными проблемы, которые только предстоит решить. Одна из ключевых проблем для города Севастополя - утилизация твердых коммунальных и строительных отходов, уточнил он.

"Следующая проблема, над которой надо работать, это высокие риски ухудшения ситуации в химической промышленности и нехватка воды для технологических нужд. В первую очередь это касается предприятия "Крымский Титан": раньше они использовали техническую воду из Северо-Крымского канала для обезвреживания своих кислых стоков. Сейчас там, конечно, идет реконструкция предприятия, организуются новые источники водоснабжения, но это на нашем контроле", - рассказал Степанов.

Наряду с вопросом водного обеспечения полуострова замполпреда отметил недостаточную загрузку производственных мощностей некоторых предприятий: завода "Фиолент", "Евпаторийского авиационно-ремонтного завода", завода "Судокомпозит", "Феодосийского оптического завода". "Они сейчас интегрируются в сферу предприятий Российской Федерации, но загрузка пока недостаточная, на уровне порядка 60%", - добавил заместитель полпреда.

По его словам, также в Крыму высокая степень износа электросетевого оборудования, что увеличивает сроки присоединения новых потребителей, высокая стоимость газа, поскольку значительная его часть поставляется на полуостров с материка.

Степанов рассказал, что при помощи аппарата полпредства был решен вопрос регистрации рыболовецких судов. Ранее отсутствие возможности регистрации в морском регистре не позволяло рыбодобытчикам полуострова выходить за пределы 12-мильной зоны, уточнил он. После изменений в законодательстве крымские рыбаки получили возможность регистрироваться в речном регистре.

Также немногочисленные и зачастую труднодоступные лесные участки полуострова теперь включены в лесопожарное зонирование Рослесхоза, которое предусматривает авиационное обнаружение и тушение пожаров. Ранее применение авиации было доступно только при введении режимов ЧС.

Основной упор власти делают на развитие туристической инфраструктуры: уже в этом году планируются работы по так называемому туристическому проектированию полуострова, в результате оценки туристического потенциала Крыма и предложений стратегического характера в сфере туризма будут вноситься новые мероприятия в ФЦП развития Республики Крым и Севастополя, а также другие программы, которые работают на полуострове.

"[Создается] логистическо-туристическая карта, где понятно, какие мощности, сколько туристов может отдыхать, какая звездность и комфортность тех или иных отелей, как обеспечен доступ к особо охраняемым природным территориям, объектам культурного наследия, которых здесь очень много. И, естественно, вовлечение под застройку туристическими объектами - не апартаментами, а именно гостиницами, санаториями - не вовлеченных в оборот земельных участков. Довольно много объектов брошенных стоит, не вовлеченных участков, которые надо осваивать при безусловном приоритете сохранения природы", - резюмировал Степанов.