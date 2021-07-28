ЦБ намерен мониторить Telegram-каналы, дающие рекомендации инвесторам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России планирует проводить мониторинг Telegram-каналов, которые дают инвесторам рекомендации по проведению сделок на бирже, рассказал на встрече с журналистами первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

"Мы будем вести мониторинг Telegram-каналов и проводить информирование граждан относительно того, является ли данная информация верифицированной и полной, или же она является мнением частных экспертов, которые в большинстве случаев даже не называют свои фамилию, имя, отчество", - сказал он.

Вместе с тем Швецов добавил, что технически закрывать Telegram-каналы у ЦБ вряд ли получится. Представитель регулятора напомнил, что легальные аналитики создали кодекс поведения, к которому активно присоединяются эксперты. "В рамках этого кодекса заложены требования, которые каждый аналитик берет на себя, для того чтобы предоставлять достоверную информацию гражданам. Если аналитики в рамках Telegram-каналов будут следовать этому кодексу, Банк России будет учитывать это в работе", - пояснил он.

Представитель ЦБ также отметил, что миссия Банка России - повышать финансовую грамотность инвесторов и организовывать им доступ к актуальной, верифицированной, полной, достоверной информации, которую инвесторы могут легко получить из достоверных источников. Также в эту миссию входит информирование граждан о недобросовестных практиках, добавил он.