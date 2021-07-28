Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам избавиться от внешней зависимости [от выполнения подобных работ]. А также газ из Черного моря снизит нашу зависимость от импорта топлива", - сказал он. Трансляцию вел телеканал ntv.

Газовый факел в прямом эфире был зажжен на буровом судне "Фатих", которое проводило изыскания и пробное бурение на шельфе. "Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине "Тюрк Али 1". И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров", - сказал Эрдоган. Он пояснил, что специалисты технически полностью подготовили скважину для тестовой выкачки газа из месторождения.

Он напомнил, что за последний год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Параллельно с системами добычи на шельфе власти строят и наземную инфраструктуру для транспортировки и хранения газа.

21 августа 2020 года Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров".