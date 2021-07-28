Рост ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к IV кв. 2019 г. с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г (+1,5% к II квартала 2019 года)", - говорится в обзоре.

Отмечается, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная под влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Согласно обзору, реальные доходы населения по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года.