Экспорт российской продукции АПК в 2020 году вырос на 19%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия за последние шесть лет показала самые высокие темпы роста среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия, в прошлом году ее экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) вырос на 19%, до $30,5 млрд. Об этом говорится в распространенном тексте выступления замминистра МИД РФ Сергея Вершинина на встрече высокого уровня по подготовке саммита ООН по продовольственным системам в 2021 году.

"Являясь крупным экспортером продовольствия на мировые рынки, Россия вносит свой заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности. Российский экспорт продукции АПК в 2020 году вырос на 19%, до $30,5 млрд. За последние шесть лет Россия показала самые высокие темпы роста среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья", - приводятся в сообщении слова Вершинина.

Замглавы МИД отметил, что Россия поддерживает международные усилия в области гуманитарного реагирования и участвует в оказании продовольственной помощи как по линии организаций системы ООН, так и по двусторонним каналам. РФ финансирует около 20 проектов технического содействия Программы развития ООН (ПРООН) для Центральной Азии, а также в Армении, Сербии и на Кубе.

В 2020 году в России была утверждена доктрина продовольственной безопасности, ориентированная на полное самообеспечение страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной продукции. Центральная задача документа определена как обеспечение человека полноценным питанием вне зависимости от его достатка. Усилия российского правительства направлены на сокращение всех форм неполноценного питания среди населения, а также укрепление потенциала АПК, являющегося источником экономического роста, повышения уровня занятости и обеспечения устойчивого развития России, добавил Вершинин.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности в новой редакции. Предыдущая версия документа действовала с 2010 года. Доля отечественного производства во внутреннем потреблении должна составлять не менее 95% для зерна, 90% - для растительного масла, 90% - для сахара, 85% - для мяса и мясопродуктов, 90% - для молока и молокопродуктов, 95% - для картофеля, 90% - для овощей, 60% - для фруктов и ягод, 85% - для рыбы и рыбопродуктов, 75% - для семян отечественной селекции и 85% - для пищевой соли.