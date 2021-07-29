Белый дом и сенаторы объявили о соглашении по инфраструктуре с инвестициями на $550 млрд

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Белый дом и группа американских сенаторов от обеих партий достигли соглашения по инфраструктурному плану, который включает федеральные инвестиции в размере $550 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы американской администрации. Как ожидается, Сенат начнет рассмотрение совместной инициативы вечером того же дня.

"Я рад присоединиться к двухпартийной группе сенаторов и объявить о соглашении, которое предусматривает самые значительные долгосрочные инвестиции в нашу инфраструктуру и конкурентоспособность, - приводятся высказывания президента США Джо Байдена. - <...> Американцы проложат линии электропередач и модернизируют энергосистему, чтобы она была более устойчивой и экологически чистой, укрепят такую инфраструктуру, как дамбы перед лицом экстремальных погодных условий, например, ураганов, лесных пожаров, засухи и экстремальной жары". Кроме того, президент США отметил вложения в систему общественного транспорта.

Глава Белого дома, по сути, дал понять, что на реализацию плана могут пойти также средства, вырученные от повышения налогов для граждан, зарабатывающих более $400 тыс. в год. Байден признал, что "ни одна из сторон не получила от соглашения всего того, чего хотела". "Но это то, что означает компромисс и выработку консенсуса - суть демократии", - говорится в заявлении. Изначально речь шла о пакете ассигнований в размере $1,2 трлн.

Соглашение предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности, $39 млрд на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

24 июня Джо Байден вместе с группой сенаторов от обеих партий согласовал пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн. Одновременно глава американской администрации намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.