Twitter вновь закрыла офисы в США спустя две недели после возвращения к работе

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, временно закрыла два офиса в США спустя две недели после отказа от работы в дистанционном формате. Об этом говорится в заявлении представителя компании, распространенном в среду.

"Twitter приняла решение немедленно закрыть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско (штат Калифорния), а также отложить возвращение к работе других своих представительств, - приводит заявление телеканал CNBC. - Мы продолжаем тщательно следить за положением дел на местах и вносим соответствующие корректировки, ставя на первое место безопасность и здоровье наших сотрудников".

CNBC отмечает, что соответствующие меры были приняты спустя всего две недели после того, как сотрудники Twitter вернулись к офисной работе в Нью-Йорке и Сан-Франциско. В компании подчеркнули, что при принятии решения руководствовались обновленными рекомендациями федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

ЦКПЗ со среды возобновили требование носить защитные маски внутри помещений в районах, где наблюдается быстрое распространение коронавируса. При этом ограничения касаются даже прошедших вакцинацию лиц. Как пояснила во вторник на брифинге глава ЦКПЗ Рошель Валенски, данные меры обусловлены быстрым распространением штамма "дельта" и поступлением новых данных, которые свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.