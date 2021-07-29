План развития инфраструктуры прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. План развития инфраструктуры, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, прошел в среду вечером процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Дальнейшее прохождение пакета ассигнований поддержали 67 сенаторов (включая 17 республиканцев), против выступили 32 законодателя.

Белый дом объявил ранее о достижении соглашения по соответствующей программе модернизации, которая включает $550 млрд федеральных инвестиций. Общий объем плана, рассчитанного на восемь лет, составляет $1,2 трлн. По данным газеты The Hill, окончательно законопроект еще не доработан. Вероятно, что законодателям придется рассматривать двухпартийную инициативу на выходных, чтобы успеть до перерыва в работе Сената в начале августа.

Объявленный пресс-службой Белого дома проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности, $39 млрд на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Одновременно глава американской администрации Джо Байден намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.