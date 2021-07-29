Российские инвесторы в апреле - июне купили почти полторы тонны золотых слитков и монет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Розничные инвесторы из России во втором квартале 2021 года приобрели почти полторы тонны золотых слитков и монет, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Российские розничные инвесторы приобрели 1,4 тонны золотых слитков и монет - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в отчете.

Спрос на слитки и монеты из золота в мире во II квартале составил 243,8 тонны, увеличившись на 56% в годовом выражении, а в январе - июне - 594,5 тонны, отмечает WGC.

"Увеличение покупок слитков и монет во всем мире было обусловлено различными, иногда специфическими для той или иной страны факторами. Однако глобальными факторами, способствовавшими росту спроса на эти продукты, были опасения по поводу инфляции, низкие и отрицательные реальные ставки, влияющие на розничных инвесторов, и высокие по сравнению с прошлым годом цены. Падение цен во второй половине июня также использовалось как возможность для покупок", - сообщила ТАСС старший рыночный аналитик отдела исследований WGC Луиза Стрит.

Кроме того, россияне увеличили спрос на ювелирные изделия во втором квартале на 158% к прошлому году - до 9,4 тонны с 3,6 тонны. Мировые покупки золотых украшений выросли на 60% - до 390,7 тонны, говорится в отчете. При этом спрос на ювелирные изделия в мире в первом полугодии составил 873,7 тонны, что на 17% ниже среднего показателя за 2015-2019 годы.

"Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% - самая высокая в мире - несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 года, должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 тонн в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики", - считает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц, слова которой приводятся в отчете.

Спрос и предложение золота

Спрос на золото в мире во втором квартале составил 955,1 тонны, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года и в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года (960,5 тонны). При этом общий спрос на металл в январе - июне снизился на 11% - до 1,83 тыс. тонн.

Потребительский спрос на золото в России во втором квартале вырос на 122% к прошлому году и достиг 10,8 тонны, а в первом полугодии - на 35%, до 21,1 тонны.

Мировое предложение золота во II квартале увеличилось на 13% в годовом выражении, а добыча первом полугодии - на 9% до 1,78 тыс. тонны - это самый высокий уровень за первое полугодие за всю историю наблюдений с 2000 года, подчеркивает WGC.

"В то время как потребители и розничные инвесторы продолжили покупать золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался скромный чистый приток в размере 40,7 т в ETF (обеспеченные золотом биржевые фонды - прим. ТАСС), "колебания" в которых часто вызваны институциональными покупателями", - отмечает WGC в своем отчете.

Цена на золото в долларах за второй квартал выросла на 6% - до почти $1,82 тыс. за унцию.

"Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. В результате мировые запасы золота выросли на 199,9 тонны, что на 214% больше, чем во втором квартале 2020 года", - сказано в отчете.

Прогноз на конец года

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2021 году спрос на ювелирные изделия в мире составит от 1,6-1,8 тонны, что заметно выше уровня 2020 года, но ниже среднего показателя за пять лет. Инвестиционный спрос ожидается на уровне 1,25-1,4 тонны. Также ожидается, что в этом году предложение золота немного увеличится по сравнению с предыдущим.

"По мере того, как мировая экономика оживает, мы наблюдаем восстановление потребительского спроса и заметный рост спроса на ювелирные украшения по сравнению с прошлым годом. Однако с инвестициями складывается более сложная картина. Несмотря на стратегические покупки частных лиц и организаций, влияние тактических инвесторов было более неоднозначным в первой половине года. Частично это наблюдалось в золотых ETF: приток во втором квартале лишь немного компенсировал последствия распродажи в предыдущем. Забегая вперед, мы ожидаем дальнейшего улучшения потребительского спроса до конца года", - заключает Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.