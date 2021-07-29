Опрос: треть молодых людей в возрасте 18-24 лет решила найти подработку в пандемию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти каждый третий молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет решил найти подработку на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Больше всего их привлекает сфера маркетинга и рекламы, а также торговля на линейных позициях, свидетельствуют данные совместного исследования "Авито" и сервиса part-time исполнителей GigAnt.

"Тридцать процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет решили найти подработку в связи с пандемией. При этом молодежь легче на подъем и более открыта к инновациям, включая новые сервисы и налоговые режимы", - говорится в материалах исследования. Как отмечается в документе, пандемия повлияла на трудоустройство молодых людей: каждый пятый из них признался, что вынужденно нашел подработку, еще 9% - сразу несколько подработок.

"Чаще всего молодые люди ищут подработку в сфере маркетинга и рекламы (SMM, копирайтинг и т. п.), а также в торговле на линейных позициях (кассир, менеджер торгового зала, грузчик и т. п.). О таком опыте сообщили равные доли респондентов - по 16%. Молодежь также чаще интересуются возможностями подработки в общепите (9%) и в бьюти-сфере (8%)", - отмечается в материалах.

Кроме того, как показало исследование, 12% подрабатывающих молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет уже зарегистрированы как самозанятые, еще 24% планируют приобрести этот статус в скором времени. Среди опрошенных других возрастов последний показатель меньше: 20% - в возрасте 25-34 года, 16% - 35-44 года, 17% - 45-54 года. Самой низкой (12%) оказалась доля планирующих оформить статус самозанятого среди респондентов старше 55 лет.

"Летние каникулы для студентов - удобное время, чтобы приобрести ценный первый опыт работы и заодно улучшить материальное положение. Вакансии для соискателей без опыта как нельзя лучше подойдут для быстрого заработка на летнее путешествие или желаемую вещь. Для трудоустройства на подобные вакансии зачастую не требуется даже резюме, и для студентов это большой плюс", - прокомментировала результаты исследования руководитель проекта "Авито Подработка" Анна Ошарова. Основатель и управляющий директор GigAnt Денис Решанов считает, что с развитием платформ подработки, позволяющих самостоятельно планировать свое время, молодые люди становятся gig-работниками и получают так необходимую им гибкость, а институт самозанятости все больше выводит их в легальную плоскость, это крайне положительный тренд.

В онлайн-опросе, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС, участвовали 10 тыс. респондентов из России старше 18 лет. Опрос проводился 31 мая - 4 июня.