На энергоблоке №3 Белоярской АЭС начались плановые ремонтные работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Энергоблок №3 Белоярской атомной электростанции в Свердловской области вывели в плановый ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе станции в четверг.

"БН-600 выходит в плановый ремонт", - говорится в сообщении.

Планируется провести техобслуживание и ремонт турбин и насосов, другого тепломеханического и электротехнического оборудования, а также чистку конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 окончательно остановили в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.