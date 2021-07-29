На Дальнем Востоке предложили проверять близость инвестпроектов к ареалам редких животных

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Существующий механизм отбора инвестиционных проектов для реализации на территории Дальнего Востока нуждается в доработке, чтобы он учитывал существующие ареалы редких видов. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился глава Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов.

"Есть механизм отбора инвестиционных проектов, который, на мой взгляд, необходимо модифицировать. Чтобы в любом проекте учитывалась информация о природных и природоохранных ценностях. К примеру, у нас есть известные карты всех ареалов редких видов, с которыми мы работаем, и когда затевается какой-то проект, всегда можно его наложить и увидеть, задевает ли он и в какой степени существующие места обитания краснокнижных видов", - сказал Осипов.

По его словам, это может оказаться выгодным не только для природы, но и для бизнеса. Так как хозяйственная деятельность вблизи особо охраняемых природных территорий имеет ряд ограничений, которые повышают издержки и создают дополнительные трудности.

"Если, например, транспортный коридор планируется строить поперек нацпарка, то очевидно, что он фрагментирует территорию, мешая животным по ней передвигаться. А другой проект может идти в обход, около границы, развивая таким образом экономически эти территории за границей ООПТ, поскольку там нет ограничений на другую хозяйственную деятельность", - пояснил собеседник агентства.

В бассейне реки Амур на юге Дальнего Востока, на которой ведет свою деятельность амурский филиал WWF, произрастает 2 800 сосудистых растений, из которых 400 занесены в красную книгу. Также здесь обитают краснокнижные рыбы (семь видов), амфибии и рептилии (три вида), птицы (27 видов) и млекопитающие (28 видов).