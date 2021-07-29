Исследование: россияне чаще выбирают курсы по обучению сварке, массажу и бухгалтерии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спрос на профессиональное обучение во II квартале 2021 года на фоне пандемии вырос почти в два раза. В топ поисковых запросов в категории профессионального обучения в России вошли сварка, массаж и ведение бухгалтерии. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито услуги" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Карантинные ограничения и пандемическая нестабильность заставили россиян присмотреться к новым профессиям - за год спрос на профессиональное обучение вырос почти в два раза (+81%, II квартал 2021 года к аналогичному периоду 2020 года). Активнее всего россияне стремятся стать сварщиками - популярность соответствующих курсов за год выросла на 129%. На 123% чаще стали учиться массажу и на 90% - бухгалтерским навыкам", - говорится в исследовании.

При этом мастер-класс по сварке в среднем будет стоить 1,6 тыс. руб., по поварскому искусству - в 2,5 тыс. руб. Обучение бухгалтеров стоит в среднем 5 тыс. руб., а техникам массажа можно научиться чуть менее чем за 8 тыс. руб.

Предложение обучающих услуг в разделе также выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. Больше всего увеличилось количество объявлений по обучению сварке (+78%), курсы массажа стали предлагать чаще на 64%, бухгалтерии - на 52%, а по поварскому искусству - на 23%.

"Россияне стремятся освоить новые профессии, отдавая предпочтение тем специальностям, которые останутся востребованными в любых условиях. Еще один важный фактор при выборе специальности - возможность получить навыки быстро, чтобы буквально через пару месяцев начать монетизировать знания и оказывать услуги. С ростом популярности самозанятости и онлайн-платформ для привлечения клиентов, которые уже сегодня используют 72% мастеров, порог входа в сферу услуг стал еще ниже", - пояснил руководитель маркетинговых проектов "Авито услуги" Иван Чулков, слова которого приводятся в исследовании.

Обучение в регионах

Активнее всего новые навыки осваивают в Рязани - там спрос на различные курсы профподготовки во II квартале вырос на 171% в годовом сопоставлении. На втором месте по этому показателю находится Ижевск (+168%), на третьем - Кемерово (+143%). В Москве спрос на курсы повысился на 86%, а в Санкт-Петербурге - на 35%.

"В абсолютных показателях больше всего обучающих центров и преподавателей в Москве и Санкт-Петербурге. Высокая конкуренция обеспечивает довольно низкие средние цены - 1,5 тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. за мастер-класс соответственно", - отметили аналитики.

О сервисе

Ежемесячная аудитория "Авито услуги" составляет 15 млн человек. По собственным данным сервиса, его используют 53% российских мастеров, на платформе представлено около 2 млн объявлений.