В Роскачестве заявили, что почти все солнцезащитные кремы вызывают раздражение

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти все проверенные Роскачеством солнцезащитные кремы вызывают раздражение. К такому выводу пришли специалисты организации, исследовавшие качества продукции 20 наименований. Большинство исследованных кремов произведены в России (12), остальные - во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Это как бюджетная продукция стоимостью от 135 рублей, так и образцы премиум-класса за 5,6 тыс. рублей с уровнем защиты 50 и 50+.

"Почти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (способны вызывать покраснение после нескольких часов использования), что является нарушением техрегламента 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, два крема из 20 провалили испытания на общетоксическое действие. "Результаты показали, что компоненты этих кремов способны негативно влиять на живые клетки, в том числе и на клетки эпителия", - отмечается в сообщении. Как пояснили в Роскачестве, эти средства в своем составе имеют природные компоненты. Вероятно, они могут вызывать раздражение и аллергические реакции, предположили эксперты.

В Роскачестве сообщили, что испытания на соответствие уровню защиты SPF прошли все образцы. Но эксперты отметили пять товаров с самым высоким фактическим SPF - от 58 до 66.

Проверка на водостойкость

Кроме того, Роскачество проверило солнцезащитные средства на водостойкость. Как сообщили в организации, несмотря на заявления в маркировке, кремы трех марок легко смываются водой, то есть на самом деле не являются водостойкими, что вводит покупателя в заблуждение. Остальные средства либо умеренно водостойки, либо не предназначены для купания (в маркировке они не помечены как водостойкие).

Эксперты также определили ряд заведомо ложных заявлений на упаковках солнцезащитного крема, которые не подкреплены никакими фактами. Среди них фраза: "100% защита от УФ-излучения". Ни один крем не дает полной защиты. Кроме того, такая информация может спровоцировать пренебрежение другими мерами защиты - люди перестанут закрывать открытые участки тела одеждой, не станут искать тень в полуденный зной.

Ложным является и утверждение "Защита на весь день". Как отметили в Роскачестве, даже если в составе крема присутствуют физические фильтры, которые, в отличие от химических, не распадаются под действием солнца и имеют продолжительное время действия, защиту от солнца в течение дня не сможет гарантировать ни один крем. Кроме того, интенсивность ультрафиолетового излучения меняется в течение дня. "Маркировка, наоборот, должна в той или иной форме содержать предупреждение не оставаться слишком долго на солнце (даже при использовании солнцезащитного крема), указания о повторном нанесении крема и снижении уровня защиты при неравномерном распределении средства", - отмечают эксперты.