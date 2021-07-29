Оборот Wildberries в I полугодии вырос на 70%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер - за шесть месяцев 2021 года увеличил оборот на 70% в годовом сопоставлении, до 303 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Этот показатель учитывает продажи товаров и услуг покупателям и продавцам с учетом возвратов. Рост продаж товаров в натуральном выражении составил 82%. "Оборот компании во втором квартале 2021 года достиг 163,6 млрд рублей, что стало максимальным квартальным значением за всю историю онлайн-ретейлера - предыдущий пик был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года", - сообщили в компании.

Оборот Wildberries в 2020 году равнялся 437,2 млрд рублей. Ретейлер работает в 14 странах.

Количество выполненных заказов за январь - июнь увеличилось на 139%, до 300,2 млн, что почти сопоставимо с результатом всего 2020 года (323,8 млн заказов). Среднее число заказов в сутки возросло с 1,5 млн в начале 2021 года до 2 млн к июню 2021 года. В июле число заказов увеличилось уже на 166% в годовом сопоставлении. Наибольшие объемы продаж продавцов в первом полугодии 2021 года зафиксированы в категориях одежда, обувь и аксессуары (135,8 млрд руб., +39% в годовом сопоставлении), товары для дома и дачи (41,6 млрд руб., +125%) и детские товары (41,5 млрд руб., +46%).

Количество продавцов на Wildberries в январе - июне увеличилось на 142,7 тыс., до 234 тыс. - это в 5,5 раза больше по сравнению с июнем 2020 года. Более 80% приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Число точек выдачи Wildberries (собственных и партнерских) за шесть месяцев 2021 года увеличилось на 25 тыс., до 118 тыс. На июль 2021 года их количество достигло 120 тыс.

Количество зарегистрированных пользователей с начала года выросло на 6 млн, до 46 млн. Наибольшая динамика прироста числа покупателей во втором квартале 2021 года отмечена в Чукотском автономном округе (+144% год к году), в Забайкальском крае (+129%), Алтайском крае (+112%), Ингушетии (+127%) и Томской области (+125%).