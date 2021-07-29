Провинция Хайнань последние два года лидирует в Китае по средним темпам роста экономики

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань последние два года занимает первое место в КНР по средним темпам роста валового регионального продукта (ВРП). Соответствующий анализ собранных статистических данных публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

Данные были подготовлены на основе официальных публикаций темпов роста ВРП и других ключевых экономических показателей за первое полугодие в остальных китайских провинциях. Объем ВРП Хайнаня, согласно официальной статистике, за январь - июнь вырос на 17,5% в годовом выражении и составил 288,58 млрд юаней (около $44,6 млрд). Средний рост данного показателя за последние два года составил порядка 7%.

В сообщении подчеркивается, что быстрое продвижение проекта строительства на острове порта свободной торговли стало движущей силой развития местной экономики, а также продвижения сферы оптовой и розничной торговли, объем которой за первое полугодие вырос на 55,4%, до 36,93 млрд юаней ($5,69 млрд). Средние темпы роста данного показателя за последние два года составили 21,4%, а вклад в общие темпы экономического роста достиг 31,1%.

Наибольшая часть ВРП Хайнаня была создана в сфере услуг - суммарная добавленная стоимость в этом секторе составила 177,4 млрд юаней ($22,4 млрд). На индустриальный сектор пришлось 49,7 млрд юаней ($7,7 млрд), на аграрный - 61,5 млрд юаней ($9,5 млрд). Третичный сектор экономики показал самые быстрые темпы роста, его часть ВРП увеличилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля вторичного сектора выросла на 13,4%, первичного - на 5,1%.