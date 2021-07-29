Выручка игрового сегмента Mail.ru Group выросла во II квартале до 11,1 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд My.Games) увеличилась в апреле - июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и достигла 11,1 млрд рублей, что составляет 37% от общей выручки холдинга. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA во втором квартале вырос на 13%, составив 2,7 млрд рублей.

Выручка My.Games в первом полугодии 2021 года возросла на 18% и составила 22,1 млрд рублей. Показатель EBITDA за шесть месяцев вырос на 42% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и составил 4,1 млрд рублей.

74% выручки от игр во втором квартале 2021 года My.Games получила за пределами России и СНГ - ключевыми зарубежными рынками стали США, Германия и Великобритания. На данный момент в разработке у My.Games находится порядка 20 новых игр.

"Во втором квартале 2021 года мы сумели продемонстрировать рост на фоне существенного снижения общей динамики мирового рынка игр. Добиться этого позволил стратегический подход My.Games к диверсификации портфолио и фокус на органическом росте продуктов. Выручка компании выросла на 18% за первое полугодие 2021 года, несмотря на эффект высокой базы прошлого года. Кроме того, мы продолжаем успешно наращивать эффективность бизнеса - второй квартал 2021 года стал лучшим по показателю маржинальности (24%) с начала прошлого года", - прокомментировал CEO My.Games Василий Магурян.

Мобильные игры War Robots, Hustle Castle, Rush Royale, Grand Hotel Mania и Left to Survive стали основными источниками выручки во втором квартале 2021 года. На долю мобильного сегмента пришлось 77% от общей выручки My.Games.

О My.Games

My.Games - международный игровой бренд (входит в состав Mail.ru Group), лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азиатских странах, более 1800 сотрудников и 13 внутренних студий разработки.

My.Games создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств.