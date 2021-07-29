Выручка Delivery Club по итогам второго квартала выросла на 42%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка Delivery Club по итогам второго квартала 2021 года выросла на 42% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам второго квартала 2021 года до 3,6 млрд рублей. Выручка на 42% превышает показатель второго квартала 2020 года, на который пришелся основной период коронавирусных ограничений", - отметили в компании.

По итогам второго квартала 2021 года Delivery Club на 29% увеличил количество выполненных заказов по сравнению со вторым кварталом 2020 года, "количество заказов впервые в истории компании превысило 20 млн в квартал".

Delivery Club также увеличил количество подключенных к платформе партнеров - до 45 тыс. (25 тыс. на конец второго квартала 2020 года). "Свыше 20 тыс. ресторанов на конец второго квартала 2021 года доступны в Delivery Club не только для доставки, но и позволяют пользователям заказывать еду "навынос". Количество продуктовых магазинов, подключенных к Delivery Club, превысило 5 200", - говорится в сообщении.