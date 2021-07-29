Экспорт московских компаний в Восточную Европу увеличился более чем в два раза

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы увеличился более чем в два раза. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В январе - мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил почти $1,5 млрд. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 и 2019 годов объем экспорта увеличился на 135,8 и 130,8% соответственно", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, несырьевой неэнергетический экспорт представлен преимущественно промышленной продукцией, на которую приходится более 95% в общей структуре.

"В число основных торговых партнеров столицы в регионе входят Польша, Молдова, Болгария и Румыния", - добавил Ефимов.

По его словам, экспорт несырьевой неэнергетической продукции в Польшу составил 67,4 млн долларов в денежном выражении, в Молдавию - 28,21 млн долларов, в Болгарию -11,94 млн долларов, в Румынию - 12,28 млн долларов. Из-за разного уровня развития экономики, объемов транзитного экспорта и собственного промышленного производства, а также из-за различной структуры потребления экспорт в страны Восточной Европы отличается широким продуктовым ассортиментом.

"Среди продукции, которую поставляют московские компании на этот рынок, - электрическое осветительное оборудование, неоптические измерительные и контрольные приборы, процессоры и контроллеры, стеклотара, полиэтилен и полипропилен, вакцины, расфасованные лекарства, иммунологические продукты и препараты. Экспорт агропромышленной продукции в основном представлен кондитерскими изделиями и шоколадом, а также различными видами соусов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.