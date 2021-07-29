Чистая прибыль Shell в первом полугодии составила $9,1 млрд

ТАСС, 29 июля. Чистая прибыль англо-голландского нефтегазового концерна Shell, приходящаяся на акционеров, за шесть месяцев 2021 года составила $9,1 млрд против $18,2 млрд убытка годом ранее, следует из отчетности компании.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании достигла $3,4 млрд против $18,1 млрд убытка за такой же период прошлого года.

Прибыль с учетом изменения расходов на производство за первое полугодие составила $6,98 млрд против $15,6 млрд убытка годом ранее.

Общая добыча углеводородов за отчетный период сократилась на 5% и составила 3,371 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. 44,1% Shell контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.