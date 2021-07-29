{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казахстане восстановили доступ к LinkedIn

Представители соцсети удалили противоправный контент, сообщило Министерство информации и общественного развития Казахстана

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана возобновило доступ к социальной сети LinkedIn, который был ранее ограничен из-за нарушений местного законодательства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В начале недели доступ к ресурсу был заблокирован в связи с тем, что власти республики выявили в его работе ряд нарушений законодательных норм, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.

"Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан проведены переговоры с официальными представителями компании LinkedIn по возникшей ситуации с ограничением доступа к интернет-ресурсу linkedin.com в Казахстане. Представители LinkedIn требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса", - говорится в сообщении.

В настоящее время доступ к социальной сети восстановлен. "С представителями компании LinkedIn достигнуты договоренности о выстраивании дальнейшего конструктивного диалога и налаживании взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в ведомстве.

Теги
Казахстан
Чистая прибыль Shell в первом полугодии составила $9,1 млрд
Годом ранее был зафиксирован убыток в $18,2 млрд
Читать полностью