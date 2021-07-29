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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,32%

Индекс РТС понялся на 0,86%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,32% и достиг 3 794,4 пункта, индекс РТС поднимался на 0,86% - до 1 630,24 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи увеличивался до 3 791,93 пункта (+0,26%), индекс РТС ускорил рост и торговался на уровне 1 632,65 пункта (+1,01%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,83% - до $74,48 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,94% и торгуется на уровне $73,07 за баррель.

 

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