Мишустин ознакомился с процессом сборки самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в четверг Иркутский авиационный завод (ИАЗ, филиал корпорации "Иркут"), где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.

Глава правительства побывал в агрегатно-сборочном цехе и цехе окончательной сборки лайнера, где на разных стадиях готовности находится несколько комплектов МС-21, пять из которых пойдут в серийное производство. Плановое количество производимых на предприятии авиасудов планируется увеличивать.

Мишустину продемонстрировали и первый самолет с российскими композитными крыльями. Премьер поднялся на специальную площадку, чтобы вблизи посмотреть на отечественную технологию.

Об оценке самолета премьер-министром

По словам Мишустина, самолет нового поколения МС-21 может конкурировать с западными аналогами за международные рынки.

"Профессионалы, которые занимаются авиатехникой, понимают, что конструктив, новые технологии, инновации, которые здесь [применяются], позволят ей (машине) быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за в том числе и международное место", - сказал глава правительства.

"Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги, произвести композит", - отметил Мишустин, напомнив, что материал для крыльев МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.

"На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машине", - подчеркнул премьер.

Он также заверил, что государство продолжит оказывать поддержку этому проекту. "Не должно быть ни у кого никаких сомнений", - заключил Мишустин.

Во время посещения завода премьер-министр также зашел в цех окончательной сборки и ремонта военных самолетов, где осмотрел ремонтируемый Як-130 и ознакомился с процессом сборки Су-30МК.

Иркутский авиационный завод

ИАЗ является одним из самых современных и высокопроизводительных предприятий самолетостроительной отрасли России, он выполняет контракты на поставку авиатехники как по гособоронзаказу, так и иностранным заказчикам.

На предприятии развернута линия автоматизированной сборки самолетов МС-21. Этот лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок и создается на базе новейших разработок.

Самолет МС-21

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков. Базовая версия с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем планируется выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвуют четыре МС-21-300. Еще два самолета проходят испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.