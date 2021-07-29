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Кабмин рассмотрит возможность дополнительной поддержки авиазавода в Иркутске

По словам заместителя гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" Александра Вепрева, предприятию требуется около 80 млрд рублей

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит возможность дополнительной поддержки Иркутского авиационного завода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе осмотра цеха окончательной сборки самолета МС-21.

Таким образом он отреагировал на просьбу генерального директора предприятия - заместителя генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" Александра Вепрева. "Необходимо в дальнейшем реализовать программу модернизации производственных мощностей, это, во-первых, средства для двух новых корпусов под сборку. Одним словом, нужны инвестиции, и здесь, конечно, нужна поддержка, около 80 млрд рублей", - сказал Вепрев.

"В ближайшее время вопрос будет закрыт и решен. Я думаю, что мы пойдем на то, чтобы увеличить максимально количество произведенных самолетов. Сейчас нужно будет посмотреть наши финансовые возможности, и в ближайшее время мы примем решение", - сказал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияИркутская область
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