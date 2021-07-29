Московский финансовый форум состоится 8 сентября в "Манеже"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пятый Московский финансовый форум (МФФ) пройдет 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщает пресс-служба форума. Организаторами выступают министерство финансов и правительство Москвы.

"Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности". На площадке участники смогут обсудить влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.

Также среди актуальных вопросов для обсуждения - перспективы российской экономики и финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции, возможности и методы стимулирования инвестиционной активности в России и многие другие", - говорится в сообщении.

Пресс-служба форума отмечает, что традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России.