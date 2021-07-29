В СП подсчитали, что экономия при строительстве автодорог может достигать 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ежегодная экономия при строительстве автодорог может составить 1 млрд 477,3 млн рублей при использовании щебня по старому ГОСТу. Об этом говорится в отчете ведомства о результатах анализа применения инноваций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автодорог общего пользования за 2018-2020 годы.

"С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение ГОСТ 8267-93 в Перечень №2 [перечень материалов, которые можно использовать при строительстве автодорог] могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 млн рублей ежегодно", - отмечает Счетная палата.

По данным контрольного ведомства, использование нового ГОСТа для щебня требует повышенных затрат для его изготовления. Например в Республике Татарстан удорожание щебня при использовании нового ГОСТа составляет 19,7%, а в Ростовской области и Краснодарском крае - 68,1%.

"По данным АО "Труд", производительность дробильно-сортировочных комплексов при производстве щебня по ГОСТ 32703-2014 в сравнении с ГОСТ 8267-93 из-за малого процента выхода фракций 8-11,2 мм и 11,2-16 мм падает, в связи с чем требуется дробление большего количества скального грунта, что увеличивает время на заготовку инертных материалов и затраты на электроэнергию. Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан - в среднем на 19,7%, до 1695,0 рублей, в Ростовской области и Краснодарском крае - в среднем на 68,1%, до 1500,0 рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях - в среднем на 121,8%, до 1331,9 рубля", - отмечает Счетная палата.

При этом, по данным ведомства, применение щебня по старому ГОСТу не повлияет на характеристики дорог. "Вместе с тем, по информации ФАУ "Главгосэкспертиза России", применение щебня различной градации по фракциям на основании требований ГОСТ 32703-2014 и ГОСТ 8267-93 не влияет на характеристики асфальтобетона ввиду применения одного и того же инертного материала", - отмечается в отчете.

"По оценкам экспертов, свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей, зато была изменена привычная терминология и регламентированы различные способы изготовления лабораторных образцов, как и многочисленные методы оценки их механических свойств, применяемые в других странах", - добавили в Счетной палате.