Новосибирский карбоновый полигон станет выпускать углеродные кредиты

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Карбоновая ферма, которую планируют создать на базе карбонового полигона Новосибирского государственного университета (НГУ), будет выпускать углеродные кредиты - сертификаты, дающие право на выброс углекислого газа, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС проректор по научно-исследовательской деятельности Новосибирского государственного университета Дмитрий Чуркин.

"Результатом [создания карбоновой фермы] будет производство нового продукта - углеродных кредитов. Мы инициировали такой эксперимент по созданию карбоновой фермы в нашей области. Он реализуется, и, надеюсь, что в скором времени такая ферма будет создана, и углеродные кредиты будут выпущены. Это будет существенная добавка к экономике Новосибирской области", - сказал Чуркин.

Карбоновая ферма создается в целях поглощения углеродных выбросов, что является одной из главных целей создания углеродного полигона. Новосибирский углеродный полигон планируется построить на базе земель с молодым лесом, который возник на невозделываемых сельскохозяйственных территориях. Такой лес больше всего подходит для поглощения углеродных выбросов.

Вторая задача, которую призван решить углеродный полигон - создание мониторинга выбросов парниковых газов с переходом на различные типы экосистем. Как пояснил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, для создания крупномасштабного мониторинга выбросов необходима информационная обеспеченность. "Для этого нужны новые технологичные решения и разработки по масштабированию их использования. Это в значительной мере запрос на информационную обеспеченность глобальных систем мониторинга и их международной сертификации", - сказал Васильев.

В создании полигона помимо НГУ участвуют Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Институт цитологи и генетики СО РАН, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. В дальнейшем планируется привлечь Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Институт леса СО РАН и высокотехнологичные компании новосибирского Академпарка.

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Как рассказала журналистам ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, омский полигон пока не вошел в этот проект. Подать заявку университет планирует в ближайшие два месяца.