ЦБ выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество финансовых пирамид в первом полугодии 2021 года выросло в 1,5 раза, до 146 организаций, следует из материалов ЦБ.

Всего в указанный период Банк России выявил на финансовом рынке 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По мнению регулятора, такая динамика объясняется активизацией недобросовестных участников финансового рынка на фоне снятия связанных с пандемией ограничений и растущего интереса граждан к инвестициям.

"Из-за недостаточной финансовой грамотности некоторые потребители не понимают разницы между легальными и нелегальными финансовыми услугами и инструментами и ведут себя излишне доверчиво. Этим воспользовались поставщики незаконных финансовых услуг - они применяли персонализированные способы и инструменты вовлечения граждан в нелегальные схемы, вели агрессивные и таргетированные рекламные кампании, в том числе в популярных соцсетях", - отмечают в ЦБ.

Помимо этого, регулятор отмечает существенный рост числа нелегальных форекс-дилеров. Так, количество выявленных нелегальных профессиональных участников финансового рынка выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%, до 239 компаний.

Директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что Банк России с июня публикует список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный характер, и если человек обнаружил компанию в списке, то ЦБ рекомендует отказаться от ее услуг.

"А в случае, если вы столкнулись с финансовыми мошенниками, сообщайте об этом в Банк России, правоохранительные органы. Такая информация поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью. Мы также полагаем, что принятый недавно закон о досудебной блокировке мошеннических сайтов позволит более оперативно прекращать работу таких ресурсов. А значит, меньше людей может быть вовлечено в нелегальные схемы", - отмечает Лях.