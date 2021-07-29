Международный арбитраж присудил компании Yukos Capital $5 млрд

ГААГА, 29 июля. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, присудил компании Yukos Capital $5 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении базирующегося в Нидерландах фонда Yukos.

"Суд вынес окончательное решение, постановив, что Россия должна выплатить Yukos Capital ущерб в размере около $5 млрд, включающий основную сумму и проценты вместе с затратами на судебные издержки, - говорится в документе. - Трибунал постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы Yukos Capital, выданные материнской компании Yukos Oil, и отказала в правосудии в российских судах".

Как свидетельствует сайт Конференции ООН по торговле и развитию, данный процесс был инициирован в 2013 году. В его рамках Yukos Capital добивался выплаты со стороны РФ $13 млрд. В списке ППТС, где указаны дела, по которым стороны договорились предоставлять информацию общественности, данный судебный процесс не значится.