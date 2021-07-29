Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня выросли после трех дней снижения

ШАНХАЙ, 29 июля. /ТАСС/. Негативная динамика на фондовых рынках материкового Китая, наблюдавшаяся последние три дня, сменилась на положительную. Согласно данным с официальных сайтов площадок в Шанхае и Шэньчжэне, торги в четверг завершились значительным ростом котировок.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, поднялся на 1,49%, до отметки 3411,72. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос при этом на 0,89%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market подскочил на 4,59%. Все основные сводные индексы вышли в плюс, кроме активов в области финансов и недвижимости.

Еще большим ростом котировок завершились торги на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 3,04%, до отметки 14515,32. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос при этом на 1,89%.

Рост котировок на биржах материкового Китая зафиксирован на фоне принятого в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. В ФРС также заверили, что не рассматривают возможность повышения межбанковской учетной ставки в целях борьбы с ростом инфляции в стране.

Последние несколько дней на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня наблюдалось сильное падение котировок после усиления мер контроля со стороны правительства по ряду направлений, в частности, в отношении компаний, работающих в сфере образования и высоких технологий. Основные индексы падали в пределах 2%-3%. Ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) оценки роста ВВП КНР с 8,4% до 8,1%, по мнению экспертов, также привело к отходу трейдеров от более рискованных активов.