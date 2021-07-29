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Мишустин заявил, что поддержку авиастроения подробно обсуждали на совещании у Путина

По словам премьер-министра, обсуждалось, что необходимо сделать для того, чтобы "сбить всю линейку заказов, которые необходимы для компаний"

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские власти подробно обсуждали меры дополнительной поддержки авиастроения на совещании, которое проводил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, которую он провел в среду во время рабочей поездки в регион.

"На прошлой неделе президент проводил совещание по авиастроительной отрасли. Мы подробно говорили о том, что необходимо сделать для того, чтобы сбить всю линейку заказов, которые необходимы для наших компаний. И договориться с производителями о том, чтобы все необходимое было обеспечено для заводов, которые производят соответствующие самолеты", - указал глава российского кабмина.

Мишустин отметил, что ему удалось посетить в том числе Иркутский авиационный завод (ИАЗ, филиал корпорации "Иркут"). Там он ознакомился с процессом сборки МС-21 - нового гражданского самолета среднемагистрального класса.

"В деталях проговорили все те дальнейшие шаги, которые надо предпринять для того, чтобы производство, скажем так, ни в чем не нуждалось", - сказал премьер, добавив, что сейчас "Иркут" - один из важнейших производителей современных самолетов.

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Путин 20 июля провел совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения. Участие в нем принимали профильные вице-премьеры и министры РФ, а также руководители предприятий отрасли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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