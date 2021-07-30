Китай опубликовал список, регламентирующий трансграничную торговлю услугами на Хайнане

В данном документе указаны 70 ограничений. Китайским и иностранным поставщикам услуг предоставлен равный доступ ко всем видам экономической деятельности, не упомянутой в этом перечне. Власти КНР считают, что формулирование такого негативного списка внесет вклад в развитие более открытой, прозрачной и предсказуемой экономики региона.

На некоторые виды деятельности введен полный запрет, на некоторые - только частичные ограничения. Например, иностранным рыболовецким судам необходимо получать разрешение властей КНР перед началом исследования рыбных ресурсов в акватории Хайнаня. Зарубежным компаниям запрещено предоставлять строительные и инженерные услуги в провинции, а также продавать, импортировать и экспортировать табак.

В ряде случаев доступ к экономической деятельности разрешен только через посредника или представительство в КНР. Например, такое ограничение действует в отношении продажи ветеринарных препаратов, кормов, кормовых добавок и пестицидов. Доступ к страховому бизнесу предоставлен тем иностранным поставщикам услуг, кто открыл страховую компанию на территории Китая в соответствии с китайским законодательством. Зарубежные компании могут предоставлять услуги по городскому планированию (за исключением генерального планирования) только в координации с профильными китайскими учреждениями.

Ограничительные меры затрагивают одиннадцать отраслей: рыболовство, строительство, оптовую и розничную торговлю, логистику, телекоммуникации, финансы, бизнес-услуги, научно-техническую сферу, образование, здравоохранение, а также культуру. Данный список вступит в силу с 26 августа.