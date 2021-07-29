Контейнеровоз Ever Given прибыл в порт Роттердама

ГААГА, 29 июля. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной блокировки в марте русла Суэцкого канала, прибыл в порт Роттердама. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

"Контейнеровоз прибыл с задержкой в почти четыре месяца, - отметил телеканал. - После продолжительных юридических разбирательств судно только недавно смогло покинуть территориальные воды Египта и направиться в пункт назначения, Роттердам". По данным портовых властей, на борту находятся около 14 тыс. контейнеров с товарами, частично предназначающимися для голландского рынка.

23 марта шедший под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, она предусматривает конфиденциальность информации, поэтому детали и сумма возмещения официально не разглашается.

Между тем ранее источник в управлении сообщил ТАСС, что стороны договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный буксир.