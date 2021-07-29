Венчурный фонд АФК "Система" инвестировал 130 млн рублей в платформу "Профилум"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Sistema SmartTech, венчурный фонд АФК "Система", инвестировал 130 млн рублей в профориентационную платформу "Профилум", говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие платформы и выходы на новые рынки.

"Профилум" - международный онлайн-сервис карьерного развития для детей и родителей. Основной канал выручки компании - продажи школам, а также региональным и муниципальным органам власти, принимающим решения в интересах учащихся. На платформе зарегистрированы более 300 тыс. учащихся и более 1 700 школ из 12 регионов России. Услуги компании также доступны в Казахстане.