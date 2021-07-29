Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказала представитель суда.

Наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ стало для компании первым. Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Ведомством был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства".

При этом в Роскомнадзоре сообщали, что "хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ".