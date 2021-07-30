Британские инвесторы посетили Хайнань для изучения возможностей порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Представители более 20 британских компаний посетили на текущей неделе остров Хайнань, чтобы изучить условия для ведения бизнеса и перспективы для реализации инвестиционных проектов регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао ".

По данным издания, делегация во главе с заместителем торгового уполномоченного Министерства вешней торговли Великобритании в Китае Томом Дьюком прибыла с целью обсуждения деталей новой стратегии развития провинции и согласования целого ряда вопросов, касающихся благоприятных возможностей для иностранных предприятий. Представители британского бизнеса встретились с мэром города Хайкоу (административный центр Хайнаня) Дин Хуэем, а также посетили Санья - ведущий курорт и динамично развивающийся новый финансовый центр Китая.

"Компании Великобритании внимательно следят за формированием на Хайнане свободного порта, - заявил Тим Дьюк на инвестиционном симпозиуме в Санья . - В ходе нынешнего визита мы хорошо проанализировали местную деловую среду и стратегические преимущества". По его словам, британское внешнеторговое ведомство будет активно содействовать налаживанию контактов национального бизнеса с островом.

Как подчеркнул заместитель торгового уполномоченного, компании Великобритании планируют наращивать взаимодействие с Санья в строительной отрасли, в области образования, культуры и спорта, медицины, туризма и розничной торговли. "Британские предприятия прорабатывают возможности для углубления сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении контактов по многим направлениям", - уточнил Том Дьюк.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.