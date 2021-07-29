Товарооборот между Турцией и Татарстаном может вырасти до $1 млрд

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Объем взаимной торговли между Турцией и Татарстаном в краткосрочной перспективе планируется вывести на уровень $1 млрд. Об этом сообщил в четверг в Казани министр торговли Турции Мехмет Муш на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Думаю, в краткосрочной перспективе мы сможем наверстать свои позиции и достигнуть объема в $1 млрд", - сказал турецкий министр.

Он также заверил, что инвестиционные проекты татарстанских компаний в Турции будут поддержаны. "Это очень ценные проекты. Процесс по ним уже идет. Мы приложим все усилия для их успешной реализации", - сказал Муш.

Объем торговли между Турцией и Татарстаном в 2020 году снизился с $480 млн до $360 млн годом ранее из-за пандемии, отмечалось на встрече.

По словам Минниханова, инвестиции Турции в экономику республики на сегодня составляют около $2 млрд. "Турция - один из основных внешнеэкономических партнеров Татарстана, вложивший в экономику региона порядка $2 млрд. Сегодня в Татарстане работают около 60 турецких компаний", - приводит слова Минниханова пресс-служба регионального правительства.

Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Республики Татарстан. Основу продукции, поставляемой Татарстаном в Турцию, составляют: каучук синтетический, изделия из пластмассы, органические химические соединения, нефтепродукты, продукты неорганической химии, изделия из древесины и др. Импорт из Турции представлен транспортными средствами, механическим и электрическим оборудованием, изделиями из черных и недрагоценных металлов, пластмассы, меха, кожи и стекла, мебелью, фармацевтической и другой продукцией.