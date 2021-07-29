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Кабмин до 1 ноября выберет проекты для поддержки в рамках "инфраструктурного меню"

Минстрой принимает заявки до 1 октября

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию до 1 ноября 2021 года определит проекты в регионах, которые получат поддержку в рамках так называемого инфраструктурного меню. Об этом заявил журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Заявки Минстрой принимает до 1 октября. А до 1 ноября принимаются все решения через правительственную комиссию по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер [Марат Хуснуллин]", - сказал он, отвечая на вопрос об использовании механизма.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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