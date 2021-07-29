Доходы AstraZeneca от продажи вакцины в первом полугодии 2021 года составили $1,17 млрд

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Доходы британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от продажи ее вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года составили $1,17 млрд. Как говорится в отчете, представленном компанией утром в четверг, продажи вакцины во II квартале оказались выше ожиданий аналитиков и принесли AstraZeneca $894 млн.

Как указано в документе, за первые шесть месяцев этого года компанией и ее партнерами, которые производят препарат по лицензии, было реализовано 700 млн доз вакцины в более чем 170 странах, включая 80 млн доз, которые AstraZeneca предоставила развивающимся государствам по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), осуществляющей международную программу COVAX. По словам исполнительного директора компании Паскаля Сорио, AstraZeneca существенно нарастила свои производственные мощности и в настоящий момент имеет возможность поставлять заказчикам около 200 млн доз вакцины в месяц.

Совокупный доход компании в первом полугодии 2021 года достиг $15,54 млрд, что на 23% выше прошлогодних показателей за тот же период. Как отмечается в отчете, это обусловлено 19%-ным ростом продаж противораковых препаратов. Кроме того, AstraZeneca по сравнению с прошлым годом удалось на 26% нарастить продажи своей продукции в развивающихся странах.

Прибыль компании в истекшем полугодии после уплаты налогов составила $2,11 млрд по сравнению с $1,49 млрд в первом полугодии 2020 года. Рост прибыли составил 42%. Расходы AstraZeneca на исследования и разработки за отчетный период увеличились на 28%, составив $3,5 млрд, что сказалось на размерах прибыли.

В среду американская компания Pfizer сообщила, что доходы от продажи ее вакцины в первом полугодии 2021 года составили $11,3 млрд ($7,8 млрд во II квартале), а по итогам года этот показатель должен достичь $33,5 млрд. К настоящему моменту компания реализовала свыше 1 млрд доз своего препарата. Заявленная эффективность вакцины Pfizer выше, чем у вакцины AstraZeneca, которая продается по в несколько раз более низкой цене.