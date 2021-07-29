Новую транспортную модель разработают для Тамбова к концу года

ТАМБОВ, 29 июля. /ТАСС/. Новую транспортную модель, которая ляжет в основу транспортной реформы, разработают для Тамбова к концу текущего года. Она позволит сбалансировать работу как муниципального, так и коммерческого общественного транспорта с учетом пассажирского спроса, сообщил ТАСС врио главы Тамбова Максим Косенков.

"Мною принято решение о разработке совершенно новой профессиональной транспортной схемы Тамбова, которую подготовит специализированная проектная организация. Наша задача выстроить такую транспортную модель, которая будет удобна пассажирам, при этом учитывать экономику предприятий перевозчиков, а также выявить те маршруты, которые сегодня не совершенны. Все это коррелируется с проблемой вечерних перевозок, на которые сегодня из-за низкого пассажиропотока отказываются выходить коммерсанты, поэтому нам приходится выводить на эти маршруты муниципальный транспорт. Соответственно, чтобы сбалансировать выручку перевозчиков и нужна совершенно новая маршрутная сеть", - сообщил собеседник агентства.

Косенков уточнил, что в последний раз транспортная схема Тамбова менялась в 2006 году, тогда она делалась силами городских властей при поддержке одного из местных вузов. В разные периоды в нее вносились вынужденные изменения с учетом активной жилищной застройки в северной части города, но они не были концептуальными. "Разработанная транспортная модель позволит нам перейти на новый механизм работы, в том числе на выбор перевозчиков через аукционы, и одновременно с этим будет решен вопрос о передвижении транспорта по регулируемым и нерегулируемым тарифам", - уточнил врио главы Тамбова.

По его словам, новую транспортную модель представят жителям и общественным организациям уже в конце этого года. Кроме того, городские власти намерены принимать активное участие в различных федеральных программах, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта. Косенков уточнил, что за последние пять лет для областного центра по программе лизинга было закуплено около 70 автобусов на газомоторном топливе, эта работа будет продолжена.